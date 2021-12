Felipão completa convocação com Fred, Jô e Jefferson

O técnico Luiz Felipe Scolari completou nesta segunda-feira a lista de convocados para o amistoso da seleção brasileira contra a África do Sul, no dia 5 de março, em Johannesburgo com três atletas de clubes brasileiros: os atacantes Fred e Jô e o goleiro Jefferson. Há duas semanas, ele havia chamado 16 jogadores que atuam no exterior.

Assim, Felipão convocou dois atacantes e um goleiro nesta segunda-feira. E, como esperado, apostou em Fred. O técnico esperou duas semanas para completar a convocação, entre outras razões, para que o jogador adquirisse ritmo de jogo. Embora tenha se saído mal contra o Botafogo no último domingo, tanto que até desperdiçou um pênalti na derrota por 3 a 0, Fred é o centroavante preferido do treinador.

O outro atacante convocado foi Jô, exatamente o reserva de Fred na conquista do título da Copa das Confederações no ano passado. E o jogador teve um bom começo de temporada no Atlético Mineiro, tanto que já marcou quatro gols pela equipe em 2014. Assim, o técnico evitou chamar novidades para o setor ofensivo - Alan Kardec, Diego Tardelli e Leandro Damião eram os nomes que vinham sendo especulados.

Após chamar Julio Cesar, agora no Toronto Raptors, Felipão convocou o segundo goleiro ao lembrar nesta segunda-feira do nome de Jefferson, outro jogador também constantemente lembrado por ele para a seleção da brasileira.

O amistoso do Brasil contra a seleção da África do Sul será o último antes do técnico divulgar a lista final de convocados para a Copa do Mundo. Os nomes dos 23 jogadores serão anunciados no dia 7 de maio. A equipe, porém, ainda terá compromissos em junho, que deverão ser contra Panamá e Sérvia, apesar da CBF ainda não ter confirmado esses jogos, na reta final de preparação para a Copa do Mundo.

A seleção brasileira vai abrir o torneio em 12 de junho, em São Paulo, contra a Croácia. Depois, a equipe dirigida por Felipão enfrentará o México, em 17 de junho, no Castelão, e Camarões, no dia 23, no Mané Garrincha, pela fase grupos do torneio.

