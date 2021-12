Felipão chama psicóloga para controlar nervosismo da Seleção

A crítica partida contra o Chile no último sábado, 27, deixou mesmo sua marca. Enquanto alguns jogadores julgam como incentivo, outros, inclusive o técnico Luís Felipe Scolari, temem a próxima partida por conta do abalo emocional que a Seleção Brasileira sofreu.

Por isso, Regina Brandão, psicóloga que trabalha com Felipão desde a década de 1990, é a mais nova convocada do time.

O treinador julga a pressão de disputar um Mundial em casa como um fator decisivo para que os jogadores entrem em campo com uma auto cobrança que pode, sim, interferir no desempenho durante as partidas.

Nesta terça-feira, 30, na preparação do treino, deverá haver um trabalho com os atletas em conjunto para que seja traçado o perfil de cada jogador, a fim de trabalhar o psicológico diante da pressão do campeonato.

Na Seleção Brasileira, apenas Júlio César, Fred, Daniel Alves, Maicon, Thiago Silva e Ramires já participaram de pelo menos uma Copa do Mundo. Os demais são estreantes e sofrem uma tensão ainda maior, devido à importância do título.

O jogador Thiago Silva tem sido uma das maiores preocupações do técnico. Além da responsabilidade de ser capitão, ele divide o peso do "tudo ou nada" com os companheiros, e chegou a pedir para não ser escolhido para a cobrança de pênaltis no jogo decisivo contra o Chile.

Na primeira semana, enquanto se preparavam na Granja Comary, em Teresópolis, o clima era de puro otimismo, os discursos eram confiantes e as declarações à mídia eram bastante positivas, mas a seleção tem passado por um momento crítico, com jogadores importantes lesionados e suspensos, além do nervosismo das quartas de final.

