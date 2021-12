Felipão avalia formação campeã de 2002 contra Colômbia

Com a saída de Luiz Gustavo, supenso pelo segundo cartão amarelo na Copa do Mundo, o técnico Luiz Felipe Scolari pode recorrer para a escalação usada na conquista da Copa do Mundo de 2002 para enfrente a Colômbia nesta sexta, 4. Com mais um zagueiro, a Seleção Brasileira trabalharia na formação 3-5-2, segundo revelou Felipão durante treino na Granja Comary nesta segunda, 30.

Felipão também estuda manter a formação atual com 4-2-3-1. Neste caso, Luiz Gustavo seria substituído por Hernanes, Paulinho ou Ramires. Já se optar por colocar três zagueiros, a vaga deve ficar entre Dante ou Henrique.

De acordo com Felipão, a decisão vai depender das condições dos jogadores, já que David Luiz, Neymar e Oscar realizam tratamentos em decorrência de pancadas sofridas durante o jogo contra o Chile.

Outra preocupação de Felipão é parar o craque colombiano James Rodrígues, artilheiro da Copa com cinco gols. Mas o técnico brasileiro disse que apesar de James fazer diferença, não adianta parar apenas ele.

A Seleção Brasileira analisa as potências e dificuldades da Colômbia.

