Felipão aproveita folga para ir a santuário em Trindade

Conhecido pela sua religiosidade, o técnico da seleção brasileira Luiz Felipe Scolari aproveitou a manhã de folga para todo o elenco e viajou nesta quinta-feira, 6, até Trindade, cidade que fica a 18km de Goiânia, para visitar mais uma vez o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, um dos principais pontos de peregrinação dos católicos no Centro-Oeste do País.

Felipão saiu cedo do hotel da seleção brasileira, por volta das 8h30, e foi até Trindade acompanhado do seu auxiliar Flávio Murtosa. O treinador já esteve no santuário em 2003, quando percorreu a pé os 18km de Goiânia até Trindade para agradecer a conquista do pentacampeonato da Copa do Mundo.

Na ocasião, Scolari também visitou Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul para agradecer ao título. O treinador voltou ao local em novembro do ano passado e, quatro dias depois, foi anunciado como técnico da seleção brasileira.

A seleção brasileira volta a treinar nesta quinta-feira à tarde, no CT do Goiás. Assim como aconteceu nos últimos dois dias, a atividade será fechada à torcida. O Brasil se prepara para enfrentar a França, domingo, na Arena Grêmio, no seu último amistoso antes da estreia na Copa das Confederações.

