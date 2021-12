Felipão anunciará 7 suplentes da seleção em 13 de maio

O diretor de comunicação da CBF, Rodrigo Paiva, revelou nesta quarta-feira, 19, pela manhã, durante realização do Congresso Técnico da Fifa com representantes de todas as seleções da Copa de 2014, em Florianópolis, que Luiz Felipe Scolari irá divulgar em 13 de maio uma lista de sete jogadores suplentes do Brasil. Eles ficarão de sobreaviso como possíveis substitutos de atletas que farão parte do grupo de 23 convocados para o Mundial.

Felipão divulgará no dia 7 de maio essa lista de 23 jogadores chamados para defender a seleção brasileira na Copa e, por exigência da Fifa, teria até o fim do mesmo mês para anunciar os sete nomes que ficarão como possíveis opções para o lugar de atletas que poderão ser cortados por motivo de lesão, por exemplo.

Desta forma, o comandante da seleção pretende anunciar com antecipação ao prazo previsto essa lista de suplentes, embora no decorrer do mês de maio possa alterar um ou outro nome neste grupo de possíveis substitutos, caso achar que isso seja necessário.

Ao falar sobre a programação das convocações da seleção, Rodrigo Paiva também confirmou que o período de concentração do Brasil para a Copa começará em 26 de maio, quando a seleção irá se apresentar a Felipão na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Em seguida, no dia 3 de junho, o time nacional fará um amistoso contra o Panamá, em Goiânia, antes de fazer outro contra a Sérvia, no dia 6, no Morumbi.

E, apesar de a seleção estrear na Copa em 12 de junho, contra a Croácia, no Itaquerão, a tendência é a de que os jogadores voltem para Teresópolis para dias finais de treinos antes de retornarem para São Paulo visando o jogo de abertura do Mundial.

A CBF também ainda não definiu a data do treinamento que será aberto para a torcida, atendendo outra exigência da Fifa para as seleções antes da estreia da Copa, mas esta atividade também deverá ocorrer em Teresópolis.

Anfitrião do grupo de técnicos que participaram deste Congresso Técnico, Felipão não compareceu ao evento na capital catarinense nesta manhã, quando o tema principal abordado pelos organizadores foi a logística das seleções durante a Copa. Ele só deverá chegar ao local depois do almoço.

