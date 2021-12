Felipão admite insatisfação com 1ª semana de treinos

O técnico Luiz Felipe Scolari não ficou satisfeito com o que viu na primeira semana de treinamentos da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Após a atividade deste domingo na Granja Comary, em Teresópolis, o treinador admitiu que o desempenho tático de seus comandados ficou longe do esperado por ele e afirmou que espera evolução para os amistosos contra Panamá, nesta terça-feira, em Goiânia, e Sérvia, na sexta, no Morumbi.

"Não gostei do treinamento, foi tudo errado. Muita coisa errada, muita liberdade, muito contra-ataque, que não é o normal para nossa seleção. Passamos vídeo sobre como deveríamos nos comportar. Sabemos que não é o momento de cobrar, até pelo que estão sendo exigidos na parte física, mas o posicionamento tem que ser o correto", declarou, em entrevista à TV Globo.

O que mais desagradou Felipão foi o posicionamento da defesa nos contra-ataques. Se o time titular chegou a marcar um gol no treino coletivo deste domingo - que venceu por 3 a 2 - usando esse artifício, acabou permitindo no fim da atividade que os reservas também abusassem dos contra-ataques, principalmente nas jogadas em que o goleiro recolocava a bola em jogo rapidamente.

"O adversário vai estar exposto muitas vezes. Algumas seleções deixam até na marcação individual. Se nosso goleiro consegue repor rápido, podemos chegar lá na frente. Mas no final do treinamento, quem fez isso foi os reservas. Por isso não gosto. Se treino os titulares e peço para fazerem algo, eles têm que saber que pode acontecer. Mas agora já foi, é corrigir e trabalhar em cima disso", comentou.

Um dos principais responsáveis por puxar esse contra-ataque foi Hulk, autor de um gol e uma assistência quando atuou entre os reservas no treinamento. "Tenho gostado do Hulk. É um jogador que taticamente, em determinados momentos, dá equilíbrio pelos lados do campo, fazendo com que tenhamos marcação e melhor posicionamento. Como é rápido, ainda consegue chegar lá na frente e fazer os gols. Tem treinado bem", exaltou Felipão.

Apesar das críticas à seleção, o treinador amenizou e, ao fazer um balanço geral dessa primeira semana, se disse "razoavelmente contente". "Eu saio razoavelmente contente com o que vi. Mas ainda falta o jogo de terça, para ver se o que fizemos foi interessante ou se falta muito. Depois temos uns dias a mais e o jogo da Sérvia. Vamos ver se foi bastante proveitoso ou não para aquilo que estamos planejando."

