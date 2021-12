Felipão abre treino, mantém equipe, mas testa Lucas

O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, abriu para a imprensa a segunda parte do treino da equipe desta quinta-feira, 13, no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros de Brasília, localizado no Setor Militar da capital federal. Felipão comandou um coletivo de cerca de 30 minutos em que manteve o time titular, incluindo o atacante Fred no ataque.

Na segunda parte do treino, que durou 22 minutos, Fred e Oscar deixaram a atividade, poupados - o atacante por conta da fratura incompleta na parte posterior da costela, e o meia por desgaste físico. Eles foram substituídos no coletivo por dois jovens locais que entraram no time reserva. Jô e Hernanes entraram na equipe titular.

Além da saída dos dois jogadores, Felipão promoveu outras duas mudanças na equipe titular para a segunda parte do coletivo. Lucas assumiu o lugar de Hulk e Luis Gustavo saiu para entrar Dante. Com isso a seleção passou a jogar com três zagueiros, com David Luiz ficando mais adiantado que os seus companheiros de defesa. Hulk e Luis Gustavo reforçaram o time reserva.

Pelo menos 250 jornalistas acompanharam a atividade (fechada à torcida), muitos deles de país estrangeiros, que estão no Brasil especialmente para acompanhar a Copa das Confederações. O Brasil estreia sábado, em Brasília, contra o Japão, e o time deverá ter: Julio Cesar; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luis Gustavo, Paulinho e Oscar; Neymar, Hulk e Fred.

