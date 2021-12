Federação alemã publica clipe com imagens e música da Bahia

A seleção alemã está em clima de festa na Bahia nesta última semana de Copa do Mundo. Enquanto não enfrenta o Brasil na semifinal de terça-feira, 8, que poderá ser sua despedida do mundial, a federação alemã publicou um clipe em seu site com imagens dos jogadores e da Bahia.

No vídeo de quase 4 minutos, ao som da música de Caetano Veloso "A Luz de Tieta", a seleção aparece descontraída no centro de treinamento de Santa Cruz de Cabrália, na Bahia.

São imagens dos treinos, chegada ao alojamento, sessão de massagens, reunião em frente à televisão e muita interação entre eles.

Seja qual for o resultado do jogo, uma coisa é certa: os alemães souberam aproveitar a Bahia.

