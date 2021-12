Federação afirma que Löw seguirá como técnico da Alemanha após a Copa

Joachim Löw seguirá como técnico da seleção da Alemanha após a Copa do Mundo, independente da campanha no torneio, confirmou nesta quarta-feira o presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB) Reinhard Grindel, mesmo dia em que os campeões mundiais jogam a classificação às oitavas de final contra a Coreia do Sul.

"Antes do Mundial, a direção da DFB decidiu prorrogar o contrato de Joachim Löw (até 2022) porque pensamos que ninguém melhor do que ele pode administrar a reconstrução que será indispensável após a Copa do Mundo, independente do que aconteça", disse Grindel ao jornal alemão Frankfurt FAZ.

"Há um ano, demonstrou na Copa das Confederações que era capaz de formar uma equipe impressionante, com um futebol excelente com jogadores jovens. Estes motivos continuam sendo válidos, mesmo que a equipe seja eliminada na primeira fase ou nas oitavas de final", completou Grindel.

Löw, auxiliar técnico de seu antecessor Jürgen Klinsmann, assumiu o comando da Mannschaft após a Copa do Mundo de 2006.

Em 12 anos, 'Jogi' levou a Alemanha ao menos até as semifinais de todos os torneios que disputou e conquistou o título mundial no Brasil-2014.

