Favorita, Holanda não é vista como 'invencível' por mexicano

Nove ponte em três jogos e melhor ataque da Copa do Mundo com 10 gols. A Holanda chega embalada e com moral de sobra para enfrentar o México, domingo, às 13h, no Castelão, em Fortaleza. Em alta, os holandeses são vistos como favoritos para o duelo válido pelas oitavas de final.

Ídolo e capitão da seleção mexicana, o zagueiro Rafa Márquez, principal nome da defesa, que sofreu somente um gol na fase de grupo, jogou a responsabilidade do triunfo para o adversário. "A Holanda tem uma grande, equipe com história brilhante no futebol e fez grandes partidas até agora. Ela é a favorita. Mas o México está animado e motivado. Vai ser um grande jogo", declarou o defensor, logo após o treinamento desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, em Santos.

Já o atacante Oribe Peralta, autor do gol da vitória por 1 a 0 em cima de Camarões, na estreia do Mundial, não teme a Holanda. "Eles (holandeses) têm grandes jogadores, com muita qualidade, mas a Holanda não é invencível. Nós podemos ganhar, queremos ser campeões do mundo", finalizou.

Para o confronto com a Holanda, o técnico Miguel Herrera voltou a não dar pistas do time titular. Salcido e Chicharito Hernández podem substituir osé Vázquez, suspenso, e Giovani dos Santos, que caiu de rendimento nos jogos contra Brasil e Croácia.

