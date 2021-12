Favorita, Argentina pode garantir vaga nas oitavas

A seleção da Argentina pode garantir vaga nas oitavas de final da Copa-2014 neste sábado, 21, às 13h, no Mineirão, em Belo Horizonte. Para isso, precisa vencer o Irã, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Novamente, as expectativas recaem sobre Messi.

Eleito quatro vezes como melhor jogador do mundo, o camisa 10 foi autor de um dos mais belos gols do Mundial na vitória por 2 a 1 sobre a Bósnia-Herzegóvina, na estreia no Maracanã. "Sabíamos que não seria o nosso melhor jogo", admitiu o volante Mascherano. "O mais importante era vencer, porque estrear no Mundial é sempre difícil, ainda mais com uma garotada que nunca havia disputado o torneio. Agora a ansiedade passou."

Líder da chave, a Argentina pode garantir a vaga na fase eliminatória com uma vitória na capital mineira. Se Nigéria e Bósnia empatarem em Cuiabá, também neste sábado, os sul-americanos estarão classificados. Já o Irã precisa superar o favoritismo da Argentina e conquistar uma vitória para se manter com chances de ir à fase eliminatória.

Na estreia, o time persa empatou em 0 a 0 com a Nigéria, em Curitiba. Mineirão O técnico Alejandro Sabella confessou ter sentido nostalgia ao chegar no Mineirão nesta sexta-feira para conferência de imprensa antes da partida contra o Irã. "Tenho uma enorme recordação do Mineirão. Viemos de carro e me lembrei do momento que vivi", disse. Foi nesse estádio que ele conquistou o principal título da carreira. Em 2009, comandou o Estudiantes que derrotou o Cruzeiro por 2 a 1 na final da Libertadores.

Entre os 23 convocados da Argentina para o Mundial, o goleiro Mariano Andújar, o zagueiro Federico Fernández, o lateral Marcos Rojo e o meia Enzo Pérez também fizeram parte daquele time de La Plata campeão. "Lembro quando chegou o ônibus ñno Mineirão] e os jogadores começaram a cantar. Os torcedores do Cruzeiro nos olharam como se fossemos loucos." Quando pisou no campo, há cinco anos, Sabella conta que olhou para o placar eletrônico que mostrava "Locais, 1. Visitantes, 2". "Foi exatamente o placar que aconteceu. Desta vez, não olhei", se diverte.

adblock ativo