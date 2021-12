FanFest pode ser na Pituba ou no Farol da Barra

O FanFest de Salvador, que foi anunciado pela Fifa que aconteceria no Aeroclube, pode ser realizado na Praça Wilson Lins, na Pituba, ou no Farol da Barra. As informações, no entanto, não foram confirmadas pelo Escritório Municipal da Copa, responsável pelo evento.

O secretário do órgão, Isaac Edington, disse apenas que todas informações serão divulgadas em coletiva de imprensa, cuja data deve ser fechada nesta quitna-feira, 8. "Em breve apresentaremos todos os detalhes da festa. Por enquanto não posso adiantar nada", disse.

