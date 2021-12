Fan Fest reúne diversas atrações para o jogo do Brasil

O jogo do Brasil contra Camarões, que será realizado nesta segunda-feira, 23, vai contar com o FIFA Fan Fest, que já está com os portões abertos desde as 11 horas. O evento em Salvador já reuniu aproximadamente 95 mil pessoas no Farol da Barra, onde é realizado na capital baiana.

As atrações de hoje são a banda Bereguedê; a Folia Mamulengo; a percussão do tradicional bloco de índios Apaxes; o também tradicional Cortejo Afro; e o samba do Batifun no minitrio.

O torcedor pode entreter-se também nos stands dos patrocinadores oficiais da Fan Fest.

adblock ativo