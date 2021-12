Fan Fest está garantida em Salvador, só não tem local

A menos de 80 dias do Mundial, o Escritório Municipal da Copa do Mundo de Salvador (Ecopa) voltou atrás da única decisão que tinha divulgado sobre o Fan Fest e agora o evento cobrado pela Fifa não tem sequer seu local definido.

O Fan Fest é uma atração exigida pela Fifa para todas as cidades-sede do Mundial. O evento tem como objetivo transmitir os jogos da Copa e promover atrações musicais aos turistas e fãs do esporte.

Antes do Carnaval, a Ecopa chegou a divulgar que o Fan Fest de Salvador seria na Praça Cairu, no Comércio, devido ao sucesso do Réveillon. Antes disso, o local confirmado para o evento foi o Jardim de Alah, na orla do Costa Azul. Segundo o secretário da Ecopa, Isaac Edington, a Fifa ainda não deu um 'ultimato' para uma definição do evento.

"Ainda não podemos anunciar nada sobre o projeto, mas devemos soltar um comunicado à imprensa daqui a uns 15 dias", disse, garantindo que a festa vai ser mantida, apesar das indefinições do escritório.

"A Fifa não estipulou qualquer prazo-limite para a (o anúncio da) programação. Cada cidade tem seu 'timing', cada cidade opera de um jeito e cada cidade está fazendo uma festa diferente", explicou.

Procurados pela reportagem, diferentes órgãos da prefeitura, como a Saltur, a Transalvador e a Secretaria de Transportes, disseram não ter conhecimento de qualquer plano estratégico relativo ao evento. Em Salvador, cabe à prefeitura, juntamente à Fifa, definir as estruturas das festividades.

Outras sedes

São poucas as cidades-sede que têm os Fan Fests encaminhados. Uma delas é Natal, que com o orçamento de R$ 4 milhões já definiu os artistas, locais e estruturas para a festa.

Além da capital do Rio Grande do Norte, apenas São Paulo e Fortaleza já têm programações divulgadas.

Rio de Janeiro e Recife são cidades em que o evento está ameaçado. A capital pernambucana já anunciou que não vai dispensar recursos públicos para custear o orçamento de R$ 11 milhões da festa, que, inicialmente, chegou a ser R$ 20 milhões. O Rio ainda não definiu se Sambódromo ou a praia de Copacabana vai sediar o evento.

Exigências da Fifa

De acordo com o Manual de Evento, entregue pela Fifa a todas as cidades-sede, cabe à iniciativa pública - prefeitura ou governo do estado - fornecer a estrutura para o Fan Fest.

Entre as exigências estão: locais para os patrocinadores da Fifa - Coca-Cola e McDonald's, por exemplo -, wi-fi, estacionamento coberto e equipamentos para os artistas.

Cabe à Rede Globo, emissora responsável pela transmissão, decidir quais serão as atrações. Até agora estão confirmados Luan Santana, Claudia Leitte, Daniel, Jorge Ben Gusttavo Lima, Thiaguinho, Capital Inicial e Sorriso Maroto. Contudo, nem todos esses artistas se apresentarão nas 12 cidades-sede.

adblock ativo