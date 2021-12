Fan Fest em Salvador tem menor média de público

A Fan Fest de Salvador teve menor média de público registrada nesta quarta-feira, 25, de quatro mil pessoas, segundo estimou a Polícia Militar. Nas outras cinco edições, entre jogos do Brasil e de seleções na Fonte Nova, a média era de 10 mil pessoas.

De acordo com a PM, a diminuição pode ter sido motivada pelo São João e, também, por conta do mau tempo na cidade. O major Renato Sandes Jr, acredita que os torcedores estrangeiros que vieram à cidade assistiram ao jogo no estádio.

"Não podemos precisar o motivo, mas achamos que tem a ver com o feriado e com a chuva. Os jogos exibidos também podem ter influenciado, especialmente porque os iranianos e bósnios foram à arena", disse.

Ainda que o jogo na Fonte Nova tenha sido Bósnia e Irã, a Fan Fest de Salvador só exibiu nos telões no horário das 13h a partida entre Argentina e Nigéria, que aconteceu em Porto Alegre na Arena Beira-Rio.

O Escritório Municipal da Copa (Ecopa) tinha divulgado antes do Mundial começar que a Fan Fest transmitiria os jogos realizados em Salvador e, também, os jogos do Brasil.

Presença argentina

No início da tarde, quando o público ainda era menor - a PM estimou que cerca de 2 mil pessoas estavam no Farol da Barra entre 13h e 15h - quem dominou a Fan Fest foram os argentinos.

Animados, os hermanos e hermanas cantavam durante o jogo e gritavam alto a cada gol de Messi, que marcou duas vezes na partida. "Ele está muito bem, ele é a seleção!", resumiu Romina Centurión, que veio a Salvador com a amiga Jéssica Martini. As duas se espantaram com o número pequeno de pessoas na Fan Fest, mas acabaram achando melhor assim.

"Tentamos assistir ao jogo do Brasil na segunda, mas estava muito cheio. Assim, mais vazio, é melhor para assistir", disse. Danilo Candezibri, que dirigiu de Buenos Aires com mais dois amigos, concorda. E disse que foi mais fácil fazer amigos.

"Logo encontramos mais quatro argentinos aqui e assistimos ao jogo juntos. Ainda bem que Messi está jogando melhor!", brincou.

