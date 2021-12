Fan Fest em Salvador está sob risco

A realização da Fan Fest em Salvador, um dos compromissos assumidos junto à Fifa pelas 12 cidades-sedes da Copa, enfrenta alguns impasses. Primeiramente, relacionados aos custos, orçados a princípio em R$ 20 milhões.



Segundo o próprio secretário do Escritório Municipal da Copa-2014 (Ecopa), há a possibilidade de cancelamento da atração. "Estamos dependendo da negociação com patrocinadores para a realização do evento e até de ele não vir a acontecer. Acredito que esta semana a prefeitura definirá isso", enfatizou o secretário Isaac Edington.



O local de realização do evento é outro problema. A festa já foi cogitada para o Aeroclube, Jardim de Alah e a Cidade Baixa, mas ter outro destino. "O desejo da prefeitura é que seja no Farol da Barra, no formato diferencial, com atrações locais e valorizando as manifestações culturais locais", diz Edington.



As Fan Fests são organizadas em espaços criados pela Fifa, com acesso gratuito da população aos telões de alta definição onde são exibidos os jogos da Copa. A prática começou na Copa de 2002 (Coreia-Japão).



O secretário garante que nenhum custo será da prefeitura, que inclusive receberá hoje uma recomendação do Ministério Público Estadual (MPE) para que não invista valores na realização da Fifa Fan Fest.



"A participação da prefeitura será com serviços e não com recursos, a recomendação do MP está alinhada com o pensamento do prefeito", respondeu Edington.



Responsável pela expedição da recomendação, a promotora de justiça do MP estadual, Rita Tourinho, afirma que o evento não é uma necessidade da população. "Nós entendemos que a realização do Fan Fests não é de interesse público. A partir do momento que receber o documento, a prefeitura terá um prazo de dez dias para se pronunciar", disse a promotora.



Ao mesmo tempo em que sustenta que o investimento no evento ficará a cargo da iniciativa privada, o secretário da Ecopa não garante que o custo seja o do orçamento inicial. "Esse valor de R$ 20 milhões não corresponde a realidade atual", pontuou.



"Na verdade, o acordo é dentro do nível da razoabilidade, mas não posso dizer quanto. Qualquer valor que disser vai ser chute e eu não sou de dar chute", completou Edington.

