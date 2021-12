Família recebe baiano-croata Sammir no Aeroporto de Salvador

O baiano naturalizado croata Sammir começou a Copa do Mundo bem 'liso'. Na tarde de terça-feira, 3, o meia da seleção da Croácia driblou a imprensa, os torcedores e até a própria família no desembarque da equipe no Aeroporto de Salvador.

O voo da delegação, que veio de Lisboa, pousou no horário previsto, às 16h10. Os 30 integrantes desceram direto para a alfândega, e de lá, embarcaram no ônibus que os levou para o resort na Praia do Forte, onde ficarão hospedados durante o Mundial.

Da família do jogador, de 27 anos, natural de Itabuna, estavam o pai, Adaílton dos Santos, além de tios e tias que moram na capital baiana. A mãe, Ercy Cruz, a irmã, Nínive, e o resto da família não puderam vir de Itabuna. O motivo: a convocação de Sammir foi uma surpresa para todos. O jogador, que estava na pré-lista, só foi confirmado na segunda, 2, por conta da série de lesões no time.

Mas a promessa é de todo mundo comparecer depois de amanhã, em Pituaçu, quando o baiano-croata entra em campo no amistoso com a Austrália. "Vêm três ônibus de Itabuna para vê-lo. Vai dar casa cheia", disse a tia Vanalva Danúzya.

Sem o croata ilustre, o pai de Sammir virou a atração. Afinal, muito do talento do meia do Getafe (ESP) veio dele. Sammir deu os primeiros toques na bola por influência do pai, ex-jogador que defendeu Bahia, Botafogo e Redenção entre 1977 e 1990. O filho deixou Itabuna com 12 anos para fazer teste no Atlético-MG. Por lá mesmo ficou e passou ainda por times como Atlético-PR, Paulista e São Caetano, antes de ir em 2007 para o Dínamo Zagreb, principal time croata, onde se destacou e chamou a atenção da federação do país.

Saudade de casa

Adaílton, que hoje é vigilante e mora no bairro de São Caetano, não vê o filho há três anos. Os dois conversam apenas muito esporadicamente por Facebook. O reencontro está marcado para sexta-feira, no amistoso. O pai espera que Sammir encontre tempo para cumprimentá-lo.

"Tomara que ele tenha um tempinho para me encontrar, porque estou sonhando em dar um abraço forte nele", disse. "Sinto orgulho demais do meu filho", completou.

Quanto à naturalização croata, Adaílton diz entender o filho. "Ele me explicou que conversou com o empresário dele e tomou a melhor decisão. Acho que foi acertada", afirma.

O problema está marcado para o dia 12. Afinal, Brasil e Croácia abrem a Copa do Mundo, no Itaquerão. Adaílton diz que não tem dúvidas quanto para quem vai torcer. "Tenho que torcer pelo que tenho aqui (apontando para o braço), pelo meu sangue. Então, não tem Brasil certo. É Sammir na cabeça", afirma.

O brasileiro-croata veio pela última vez à Bahia no natal do ano passado, e ficou com a família da mãe. Desde aquela época, ele vinha demonstrando a ansiedade de disputar a Copa e de se hospedar na terra natal. "Ele vem falando muito disso. Ele ama a Bahia, apesar da naturalização, e sonhava em ficar aqui durante o Mundial", contou a tia Márcia Scaletti. "É coisa do destino ele voltar para cá jogando uma Copa", refletiu.

Música e baianas

A chegada da seleção da Croácia ao Tívoli Eco Resort foi comemorada com banda de sopro e apresentação de dança de baianas de acarajé. A delegação foi presenteada com água de coco na fruta e saudações em croata.

De acordo com João Eça Pinheiro, presidente da rede Tivoli, as boas-vindas foram uma delicadeza do hotel, que vestiu funcionários com a blusa da seleção e ensinou dizeres na língua dos atletas. "Foi uma simpatia da nossa parte. Nossa recepção foi simples e rápida, durou 10 minutos, porque eles estavam cansados depois da viagem e queriam descansar", disse.

