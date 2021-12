Família de uruguaios torce pela Celeste na Fonte Nova

No confronto válido pela segunda rodada da fase de grupo da Copa das Confederações, a seleção do Uruguai vai contar com uma torcida especial no duelo contra a Nigéria na noite desta quinta-feira, 20, na Arena Fonte Nova.

O Uruguaio Daniel Pires, de 52 anos, que mora há 22 anos em Salvador, vai assistir a partida com os dois filhos para apoiar a equipe Celeste, na terra que adotou como a sua segunda casa.

"Espero hoje uma boa atuação do Uruguai. Não quero apostar um placar, mas espero que o time vença essa partida para depender somente de si no último jogo, contra o Taiti", comentou Pires.

Sobre o craque do time, Diego Forlán, Pires afirmou ter gostado da atuação na segunda etapa e espera outra postura em campo no duelo desta noite: "Gostei da participação dele no segundo tempo contra a Espanha, quando ele entrou em campo. Se o time jogasse mais à frente o resultado com certeza seria outro".

O "uruguaio-brasileiro" disse ter chegado na Arena Fonte Nova em um ônibus fornecido pela Fifa, através do serviço shuttle. Ele deixou o veículo no estacionamento do Iguatemi e chegou em menos de 10 minutos no estádio. O estacionamento custa R$ 20.

Ambulantes

Vendedores ambulantes cadastrados pela Fifa já circulam no entorno da Arena Fonte Nova, mas o movimento ainda é fraco de acordo com uma comerciante no local. As baianas de acarajé não foram vistas até o momento, mas a expectativa é que o movimento aumente com a proximidade da partida, marcada para as 19h.

Não serão vendidos alimentos dentro do praça esportiva. Por exigência da entidade, os quitutes vendidos dentro das arenas serão apenas realizados pelas empresas patrocinadoras da Copa, parceiras da Fifa. Os comerciantes pagaram uma quantia de R$ 60 para poder vender durante os jogos.

Na Arena Fonte Nova, a garrafa de 500 ml de água e a lata de refrigerante estão sendo vendidos por R$ 2. A lata de cerveja, por R$ 5 e o "latão" (473 ml) é comercializado por R$ 7.

Protestos

Os ativistas do Movimento Passe Livre, que começaram o protesto na tarde desta quinta-feira no Largo do Campo Grande têm como destino a Arena Fonte Nova. Até o final da tarde desta quinta, somente alguns manifestantes passaram pelo local com faixas e bandeiras. O grande bloco do grupo segue pela região de Nazaré e Dique do Tororó, onde houve confronto com a Polícia Militar.

