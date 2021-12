Falsos cadeirantes se levantam durante jogo da Copa

A disputa pela compra de ingressos para os jogos da Copa do Mundo ganhou mais um capítulo nesta semana, quando começaram a circular pelas redes sociais imagens que mostram "cadeirantes" se levantando durante as partidas.

Se, por um lado, os torcedores encontram dificuldades em comprar os tickets comuns para as partidas, por outro sobram ingressos especiais, destinados a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, cadeirantes e obesos, além de estudantes e idosos.

Com um valor inferior, os ingressos especiais começaram a ser adquiridos por pessoas que não estão dentro das especificações e também por cambistas.

Um exemplo disto é um vendedor Fausto Andrade - nome que utiliza em seu perfil no Facebook -, que divulgou a venda de ingressos para o jogo entre Brasil e México destinado a cadeirantes. E se o interessado não tivesse, de fato, uma cadeira de rodas, isto também não seria problema: por um acréscimo de R$ 150 ele poderia adquiri-la.

Duas horas após o primeiro anúncio, Fausto resolveu fazer uma promoção para os interessados. Pelo preço de R$ 1 mil, o comrpador levaria o ingresso, uma passagem para Fortaleza, a cadeira de rodas do Sistema Único de Saúde (SUS) e, inclusive, um laudo que comprovaria a "deficiência".

Ao ser indagado por um internauta sobre a fraude, o vendedor justificou que deveria se aproveitar da Copa para ganhar o dinheiro.

"Quem comanda o País não tem vergonha pq eu deveria ter então??? Se a m... dos políticos vão se da (sic) bem com essa copa pq não posso ganhar o leite das crianças tbm???", escreveu ele.

A 32ª Delegacia de Polícia de Itaquera, em São Paulo, investiga cerca de 22 imagens dos circuitos internos e outras dez enviadas por torcedores que registraram cenas incomuns. Entre elas, estão dois torcedores - uma mulher em uma cadeira de rodas e um homem sentado na cadeira do estádio sinalizada para cadeirantes - que se levantam em um determinado momento.

Além desta situação, também foram flagrados jovens torcedores portando ingressos para idosos ou carteiras de estudante falsas.

A polêmica causou revolta em alguns internautas, que utilizaram o Twitter para comentar os flagras.

