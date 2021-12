Falhas no jogo de abertura servem de lição a outros estádios

Os problemas apresentados no jogo de abertura da Copa das Confederações em Brasília, no último sábado, 15, servem de alerta para das demais cinco cidades sedes do torneio, a exemplo de Salvador.

No Estádio Nacional Mané Garrincha, palco da inauguração, a rede de internet wi-fi (sem fio) não funcionou na hora da partida, o que atrapalhou profissionais de imprensa. Muitos celulares também perderam o sinal em diversos pontos das arquibancadas.

As empresas de telefonia já haviam sinalizado o risco disto acontecer, indicando que a infraestrutura para comportar a grande quantidade de aparelhos não ficou pronta a tempo do início da competição.

Em balanço divulgado semana passada pela Sinditelebrasil, entidade que responde pelas empresas do setor telefônico, Brasília foi apontada como a sede com a maior quantidade de antenas instaladas para a Copa das Confederações: 85%. Salvador é terceira do ranking, com 71% das obras concluídas.

Ainda assim, mesmo com maior infraestrutura entregue, a capital federal teve sérios problemas de 'apagão' de celulares. Algo que parece próximo de se repetir na Fonte Nova, a partir do dia 20.

"Estive no jogo do Brasil para ver os possíveis problemas que seriam apresentados. Detectei uma falha na sinalização de placas e já liguei para o nosso pessoal para fortalecer este quesito. Outro problema é a questão da telefonia. Existem muitos aparelhos celulares e isso dificulta bastante a comunicação na hora do jogo. É um problema geral", reconhece Ney Campello, titular para assuntos da Copa na Bahia (Secopa).

Isolamento é problema - O torcedor brasiliense ainda sofreu com problemas de organização no jogo de estreia da Seleção Brasileira. O Estádio Nacional ficou completamente isolado pela polícia para evitar aglomerações de trânsito na porta do equipamento. Porém, sem a devida estrutura montada, isto foi responsável por logos deslocamentos a pé dos espectadores.



No entorno, por exemplo, não havia banheiros químicos. Os mais próximos ficavam a 200 metros da entrada, no Centro de Convenções, onde funcionou o local de concentração dos profissionais de imprensa.

Faltou também ambulantes para vender comida do lado de fora. Havia nove pontos de comercialização de cerveja no entorno (com patrocinadores da Fifa). Porém, o torcedor que desejava se alimentar, sem pagar os altos preços do estádio, teve que andar pelo menos 700 metros até a Feira da Torre - local que concentra diversos estabelecimentos comerciais.



Sobraram reclamações também à ausência de um posto policial nos arredores para registrar queixas sobre furtos, roubos e agressões (entre alguns manifestantes e torcedores na saída do jogo). A 5ª Delegacia de Polícia, mais próxima da praça esportiva, fica aproximadamente a 1 km do estádio.



Outra dificuldade foram as longas filas para passar pelo detector de metais. Cada torcedor gastou em média 10 minutos. A demora na revista foi responsável por criar grandes aglomerações.

Por conta disto, a Fifa aconselha que o espectador chegue ao jogo com o máximo de antecedência possível. Em dia de jogos, os portões dos estádios são abertos com quatro horas de antecedência.

