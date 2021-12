Falcao García fica fora do Mundial no Brasil

O atacante Radamel Falcao García, principal jogador da seleção colombiana, não disputará a Copa do Mundo no Brasil porque não se recuperou totalmente de uma lesão no joelho esquerdo, informou nesta segunda-feira, 2, o técnico argentino José Pekerman. O atacante de 28 anos sofreu em janeiro a ruptura do ligamento cruzado anterior durante partida de sua equipe, o Mônaco, pela Copa da França, e foi operado.

Nas eliminatórias sul-americanas, o jogador marcou nove gols em 13 partidas, deixando a Colômbia em segundo lugar, atrás apenas da Argentina. Falcao, apelidado de "Tigre" e um dos destaques do futebol mundial na atualidade, havia sido incluído na lista preliminar de 30 jogadores do técnico Pekerman.

O desfalque deverá ser bastante sentido pela Colômbia, que voltará a jogar um Mundial pela primeira vez desde 1998. Também ficaram de fora da lista definitiva de 23 jogadores o defensor Luis Amaranto Perea e o atacante Luis Fernando Muriel.

A Colômbia enfrentará na primeira fase da Copa o Japão, Grécia e a Costa do Marfim pelo Grupo C.

Veja o lance que tirou Falcao da Copa:

