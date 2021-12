Fagner diz que convite para Fan Fest foi "meio ridículo"

Um dos principais nomes da música brasileira, o cantor Fagner explicou porque não quis ser uma das atrações da Fan Fest, festa oficial da Fifa em parceria com a Globo, que acontece nas cidades sedes.

Mesmo apaixonado por futebol, o cantor preferiu fazer seus shows nas tradicionais festas de São João pelo Nordeste. "Fui convidado para fazer as Fan Fests e desde o começo recusei. Até porque não gosto de cantar em Copa. E a produção, da Fifa com a TV Globo, acha que o artista está se sentindo muito bem em estar ali, tem até que pagar para estar ali. Achei meio ridículo.", disso o cantor cearense, em entrevista ao portal UOL.

E continuou: "As condições que ofereceram, desde novembro, é como se agente que estivesse querendo ir. Não é esse meu caso. Recusei convite da Fifa, da TV Globo, do governo do estado, da prefeitura. Não quis fazer. Pra mim não é essa visibilidade. Não achei a oferta legal e tem muita gente precisando aparecer. Não me interessei em fazer".

