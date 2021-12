Fábio Coentrão está fora da Copa

Substituído aos 20 minutos do segundo tempo na derrota para a Alemanha por 4 a 0 nesta segunda-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o lateral-esquerdo português Fábio Coentrão não poderá mais jogar durante a Copa do Mundo devido a uma lesão de grau dois no músculo adutor da coxa direita.

A informação foi divulgada nesta terça pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que disse ainda que o goleiro Rui Patrício e o atacante Hugo Almeida, também machucados, ainda se recuperarão durante o torneio.

As suspeitas pessimistas do lateral, expressadas ainda na zona mista da Fonte Nova, eram fundamentadas, e o jogador do Real Madrid se tornou um desfalque importante para o técnico Paulo Bento.

"De acordo com a gravidade clínica e imagiológica, o atleta Fábio Coentrão está inapto para a competição durante um período que ultrapassa a duração da Copa do Mundo", informou a FPF em seu site.

Já Rui Patrício e Hugo Almeida, ambos com lesão muscular na coxa esquerda, são dúvidas para o duelo de vida ou morte diante dos Estados Unidos no próximo domingo. Se não tiverem condições de jogo, darão lugar a Beto e Éder, respectivamente.

