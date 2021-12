Exército "invade" ruas de Salvador em treinamento para Copa

Salvador foi em parte tomada por tanques do exército na última quarta-feira, 22. Antes que alguém se assuste, tudo não passou de um treinamento para a coordenação de Controle de Defesa de Área (CDA) da Bahia.

O treino em questão, das Forças Armadas, foi de guarnição e proteção ao território baiano para a Copa das Confederações, que vai ocorrer entre 15 e 30 de junho. Participaram o Exército e a Marinha. Um segundo treino ocorrerá em 14 de junho.

A finalidade da operação, segundo o Coronel Roberto Oliveira, que está no comando do CDA, "foi simular uma conjunto de ações para testar a comunicação, coordenação e o nível de adestramento dos oficiais para a Copa das Confederações".

Algumas das ações específicas não foram reveladas como forma de não fragilizá-las durante o torneio. Entre as que ficaram publicas, está a escolta das delegações que, na verdade, ficará, em princípio, a cargo da Polícia Militar.

As Forças Armadas só entrarão em ação em caso de um chamado da Presidência da República ou insuficiência de contingente policial. Ao longo da Copa das Confederações, elas ficarão de prontidão para sair às ruas assim que chamado.

As áreas onde se realizaram os treinamentos foram as chamadas "de estruturas estratégicas" de proteção da Bahia. Foram os portos e o aeroporto de Salvador, além de algumas estações de energia e distribuição de água que são consideradas essenciais no Estado.

Também houve ações no Barradão, que funcionará como centro de treinamento de seleções, nos hotéis onde as delegações ficarão hospedadas e na Fonte Nova, estádio dos jogos em Salvador. Não por acaso, tanques de guerra foram vistos ontem circulando na Avenida Bonocô e no entorno do Dique.

Para a Copa das Confederações, as Forças Armadas receberão reforços de outros estados. Para o exercito, será enviado um pelotão de cavalaria mecanizada, composto por quatro veículos blindados (tanques), e para a Marinha, cinco navios de grande porte.

"Não quero precisar quantidade, mas também vamos receber alguns helicópteros, além de aeronaves Mirrage 2000 e Supertucano (aeronaves de caça próprias para combate aéreo). Ao todo, seremos 4 mil oficiais prontos para agir na Copa das Confederações", informou o Coronel Ronaldo.

