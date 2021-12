Ex-atacante Ronaldo prevê final Brasil x Argentina

O ex-atacante Ronaldo disse, nesta quinta-feira, 26, ter "quase certeza" que Brasil e Argentina farão a decisão da Copa do Mundo e elegeu Neymar como o craque da competição até o momento. O astro do Barcelona é cliente do Fenômeno, já que a exploração da sua imagem é administrada pela 9ine, agência de marketing esportivo do antigo camisa 9 da seleção.

"Os dois estão sendo decisivos. Mas o Neymar está jogando muito bola. Para mim, é o melhor da Copa. Esse moleque está arrebentando", disse Ronaldo, ao ser questionado se o craque do Mundial era o brasileiro ou Messi.

Os dois companheiros de Barcelona dividem a artilharia do torneio, com quatro gols cada. E também são as estrelas máximas das seleções que o Fenômeno imagina que estarão no Maracanã no dia 13 de julho. "Tenho quase certeza que a final será Brasil e Argentina. E será um sonho, será lindo. Se ganhar, né? Se perder, vamos ver o que vai acontecer...", projetou o ex-jogador.

Ao ser perguntado sobre o desempenho da seleção brasileira até o momento, Ronaldo elogiou Paulinho pelo futebol mostrado na Copa das Confederações do ano passado, mas insinuou que Fernandinho deve ganhar a posição de titular. "O futebol apresentado no segundo tempo contra Camarões ñcom Fernandinho em Copa foi muito bom, o melhor da seleção na Copa."

