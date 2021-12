Evento-teste no Mineirão é aprovado

O Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014 fez uma avaliação positiva das operações realizadas sob o seu comando no amistoso entre Brasil e Chile, no Mineirão, no segundo evento-teste antes da Copa das Confederações.



Em texto publicado no site da Fifa, o chefe executivo do COL, Ricardo Trade se disse contente com o que viu nas 14 áreas operacionais testadas.



"Estamos felizes. É claro que existem coisas a evoluir. Essas avaliações servem para vermos se tudo está saindo como planejado", disse ele, ressaltando que os estádios passarão por poucas experiências antes da Copa das Confederações.



"É para isso também que a Fifa pede para que os estádios sejam entregues no prazo. É para garantir que tudo dê certo durante as competições", cobrou o dirigente.



Na partida entre Brasil e Chile, na última quarta-feira, 24, o COL teve participação em 14 áreas operacionais: limpeza de resíduos, serviço ao espectador, catering, competições, tecnologia de informação, protocolo, operações de imprensa, transporte, broadcasting, voluntários, segurança, credenciamento, logística e atendimento médico.



Um total de 196 voluntários deu apoio às equipes do COL. "Quarta não foi nossa equipe completa. Estávamos com 200 voluntários. Porém, na Copa das Confederações serão acrescidos ainda mais 600", revelou o gerente geral de Integração Operacional do COL, Tiago Paes.



Segundo Paes, ainda há questões a serem ajustadas. "A coordenação com a segurança privada, com o operador de estádio, com a policia militar... essa comunicação é que precisa ser azeitada", afirmou.



Manifestação - Ele também falou sobre os problemas para a chegada no Mineirão, agravados por um protesto de professores que fechou a Avenida Antônio Carlos, uma das principais vias de acesso ao estádio. Curiosamente, Paes até ficou feliz com a situação.



"Você tem uma contingência, num caso como esse. O que fazer? Plano A, plano B, plano C. Ter acontecido isso foi muito bom, porque a gente realmente precisa que aconteça algo assim para nos previnirmos", justificou o gerente geral de Integração Operacional do COL.



Por fim, Ricardo Trade falou sobre os torcedores insatisfeitos com o fato de que os lugares marcados, em sua imensa maioria, não foram respeitados.



"É um processo de educação. Não se consegue isso da noite para o dia. Mas é um processo que a Copa pode trazer para a melhora do futebol", disse o CEO do COL.

