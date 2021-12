EUA chegam a Salvador com forte esquema de segurança

A seleção dos Estados Unidos e todo o seu elaborado aparato de segurança já estão em Salvador, onde nesta terça-feira, 30, enfrenta a Bélgica, na Arena Fonte Nova, às 17h, por uma vaga nas quartas de final.

A equipe desembarcou neste domingo, 29, no início da tarde, no Aeroporto Internacional de Salvador. No final da tarde, por volta das 17h, o time realizou o primeiro treino em solo baiano, no estádio de Pituaçu.

Chamou a atenção o elaborado esquema de segurança em torno da delegação. Mais de dez viaturas das polícias Militar, Federal, Rodoviária Federal e do Batalhão de Choque esperavam pelos atletas na pista do aeroporto, onde embarcaram diretamente no ônibus que os levou para o hotel.

Também faziam parte do comboio batedores em motocicletas e carros oficiais da Fifa. Todo o percurso foi realizado com o trânsito bloqueado.

Diferentemente das outras oito seleções que jogaram em Salvador, os EUA escolheram um hotel na avenida Paralela, próximo ao aeroporto. As outras equipes preferiram resorts na faixa litorânea da cidade, com acesso às praias.

O complexo foi totalmente reservado para a equipe, e o perímetro está cercado por viaturas policiais e seguranças particulares.

O elaborado comboio se repetiu no final da tarde, quando a seleção partiu para o primeiro treino em solo baiano. A atividade, realizada em Pituaçu, foi fechada para a imprensa, e todo o perímetro do estádio foi igualmente bloqueado.

A preocupação faz parte da política norte-americana nesta Copa. Como medida de precaução, a assessoria de imprensa dos EUA não divulgou com antecedência o horário de desembarque em Salvador nem o local do primeiro treino.

A seleção cancelou o treino de reconhecimento previsto para esta segunda na Fonte Nova. No lugar, será realizado outro treino em Pituaçu, mas o horário ainda não foi divulgado. O provável é que aconteça às 17h, horário do jogo.

A coletiva de imprensa na Fonte Nova, que é exigência da Fifa, também ainda não teve o horário divulgado.

