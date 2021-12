Eto'o espera 'milagre', e croatas ganham reforços para duelo

Derrotados na primeira rodada da fase de grupos, Camarões e Croácia farão uma partida decisiva nesta quarta-feira, 18, na Arena Amazônia, em Manaus, às 19h.

Rivais do Brasil no Grupo A, os croatas perderam por 3 a 1 para os donos da casa, enquanto os africanos foram superados pelo México por 1 a 0. Os resultados negativos colocam pressão em cima das equipes, que devem buscar a vitória para continuar com esperanças de passar para as oitavas.

Estrela do time africano, o atacante Eto'o, do Chelsea, sentiu uma lesão no joelho direito e sua ausência é dada como certa. Ele não participou de nenhum treino nos últimos três dias e, segundo a federação camaronesa, precisa de dez dias para se recuperar. Assim, Aboubakar é o novo titular do ataque.

'Eu estou torcendo para que os deuses me abençoem com um milagre para que eu possa defender meu querido e lindo país", afirmou Eto'o à TV camaronesa CRTV.

Já a Croácia ganhou dois reforços importantes. Referência no ataque, o centroavante Mandzukic cumpriu suspensão na partida contra o Brasil, e o lateral Pranjic se recuperou de lesão. Craque do time, o meia Modric era dúvida, mas deve entrar em campo.

"Esse jogo será tudo ou nada para as duas seleções. O perdedor terá de juntar os trapos e voltar para casa, e por isso devemos estar preparados e jogar como se fosse a nossa última partida", afirmou Pranjic ao site da Fifa.

Depois do compromisso em Manaus, as duas seleções voltam a campo na próxima segunda, 23. Camarões enfrentará o Brasil, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, enquanto a Croácia duela com o México, na Arena Pernambuco, em Recife. Os dois jogos serão às 17h.

