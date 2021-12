Eto'o é dúvida para os próximos jogos de Camarões

O atacante e capitão de Camarões, Samuel Eto'o, que sente dores no joelho direito, é dúvida para as próximas partidas da Copa do Mundo, contra a Croácia na quarta-feira e contra o Brasil em 23 de junho, afirmou o técnico Volker Finke.

"Tem um problema no joelho direito que já sentia no fim da temporada com o Chelsea. Não treinou ontem (sábado) nem hoje", disse Finke em Vitória, onde a seleção africana está concentrada.

