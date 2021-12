Estudantes baianos faturam ingressos para jogos na Fonte

A Fifa resolveu dar uma 'ajudinha' aos torcedores que ainda não conseguiram ingressos para o Mundial. Desde a zero-hora desta quarta-feira, 4, colocou à venda, em seu site oficial, a carga de 180 mil bilhetes para todos os jogos da Copa. O baiano Augusto Miguel, no entanto, nem precisou madrugar na frente de um computador para garantir o sonhado bilhete.

O estudante, de 14 anos, ganhou um par de ingressos para assistir ao duelo entre Suíça e França, dia 20, às 16h, na Fonte Nova. A 'sorte grande' foi fruto do projeto Escola na Copa - uma iniciativa da Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) e o Ministério da Educação (MEC) -, que beneficiou, ao todo, 901 escolas públicas das cidades-sedes e mais de 48 mil estudantes e acompanhantes em todo o País.

Em Salvador, Augusto foi um dos 1.150 alunos das 46 escolas (contempladas por sorteio) da rede Estadual da capital baiana -, para assistir a um dos quatro jogos da primeira fase do Mundial na Fonte Nova.

Ansioso, Guto, alcunha carinhosa dada pela mãe Marinelza Alves, não vê a hora de ter em mãos o par de bilhetes. Segundo a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) a entrega dos ingressos ao aluno da 8ª série, do colégio Carneiro Ribeiro Classe 1, será depois de quinta, 5.

Pegadinha

"Quando a diretora da minha escola ligou e comunicou à minha mãe que eu havia sido um (dos oito sorteados do colégio Carneiro Ribeiro) , eu pensei que era uma 'pegadinha'. Nunca ganhei nenhum sorteio. É um sonho, um baita sonho", disse, emocionado, o jovem torcedor do Vitória.

"Sou rubro-negro. Nunca fui à nova Fonte Nova. Vou realizar dois sonhos ao mesmo tempo", revelou Augusto, que já escolheu o acompanhante: o irmão mais velho, Maurício Bruno.

"Meus pais - que sobrevivem com uma renda de pouco mais de um salário mínimo -, não teriam condições de bancar os ingressos. Minha família é humilde, moramos aqui no Pero Vaz. Por isso, quero compartilhar este momento único com meu irmão", explica.

O ingresso mais barato vendido no site oficial da Fifa para o duelo entre suíços e franceses é o da categoria 4, no valor de R$ 60, a inteira. Apesar de ser apaixonado por futebol, Augusto revela desconhecimento total de ambas as seleções.

"Ontem (segunda-feira), comprei um álbum de figurinhas da Copa para saber mais sobre a Suíça e a França". O entusiasmo, porém, diminuiu quando Augusto descobriu as cores da seleção francesa: azul, vermelho e branco.

"São as cores do Bahia, não é? Aí, é dose. Mesmo assim, vou torcer pela França por que gosto do Franck Ribéry (meia do Bayern de Munique). Mas, só neste jogo. Irei com a camisa do Vitória e levarei uma máquina para registrar tudo", revelou.

