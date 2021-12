"Estamos irritados com nós mesmos", reconhece Neuer

O goleiro Manuel Neuer afirmou nesta quarta-feira, 27, após histórica eliminação da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo, que o futebol do país vive "momento sombrio" com o fracasso na Rússia.

"Sinceramente, não posso explicar essa derrota. É uma situação muito difícil, ficar eliminado na fase de grupos. Isso nunca tinha passado a um time alemão na Copa do Mundo", lamentou-se Neuer após derrota por 2 a 0 para a Coreia do Sul, em Kazan.

"Estamos profundamente decepcionados, tristes. Estamos irritados com nós mesmos, porque é nossa responsabilidade como jogadores. Ninguém pode dizer que está livre de culpa. Temos que falar desta derrota e analisá-la. Nós somos responsáveis", admitiu.

Neuer acredita que esta eliminação é a maior humilhação da história da Alemanha: "sim, claro", respondeu quando perguntado sobre o tema.

"Mais uma vez: nós somos os responsáveis. É um momento sombrio para o futebol alemão", concluiu.

