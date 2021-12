Estados Unidos e Alemanha prometem disputa pela liderança

As seleções da Alemanha e dos EUA jogarão nesta quinta-feira, 26, não só pela liderança do Grupo G, às 13h, no Recife. Os times enfrentam também a desconfiança de que uma combinação de resultados beneficie os dois times.

Com vagas garantidas em caso de empate, as duas equipes terão de afastar dentro de campo os temores de qualquer "jogo combinado" que surgiram nos últimos dias, especialmente por conta da amizade entre os técnicos Joachim Löw, da Alemanha, e seu ex-chefe Jurgen Klinsmann, do EUA.

Os dois fizeram parte da comissão técnica da Alemanha na Copa de 2006 e descartam qualquer arranjo para o duelo na Arena Pernambuco. "Nós nos damos muito bem e é assim que vai ser sempre, mas é claro que não tivemos qualquer contato recentemente. Isso é normal antes de um torneio como este, quando você sabe que vai competir um contra o outro", declarou Löw ao site da Federação Alemã.

"Não acredito que possa haver um empate arranjado. Ambas as seleções querem terminar em primeiro lugar no grupo. Tenho certeza de que nós teremos uma partida muito disputada em Recife", afirmou Klinsmann. As duas seleções chegam à rodada final com campanha semelhante: uma vitória e um empate. A Alemanha, entretanto, leva vantagem no saldo de gols, devido à goleada de 4 a 0 sobre Portugal.

Na segunda rodada, o time europeu empatou em 2 a 2 com Gana e mostrou fragilidades no sistema defensivo. Para o duelo com os EUA, Löw deverá fazer mudanças. Lahm deve ir para a lateral direita no lugar de Boateng, lesionado.

No meio, Khedira, também machucado, não joga. Em seu lugar, volta o titular Schweinsteiger. Já os EUA estiveram muito perto da vitória na partida contra Portugal, mas levaram um gol nos acréscimos e o jogo terminou empatado em 2 a 2. Na estreia, venceram Gana por 2 a 1. Na partida Altidore sofreu uma lesão na coxa esquerda. Ele ainda está em recuperação e não jogará contra a Alemanha.

