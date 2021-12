Estádios da Copa têm mais de 50% das obras concluídas

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, informou nesta quinta-feira, 11, que os estádios das 12 cidades-sedes que receberão os jogos da Copa do Mundo de 2014 têm pelos menos 50% das obras já concluídas. Rebelo fez o balanço após visita às obras da Arena Corinthians, o Itaquerão, na capital paulista, que será palco da cerimônia de abertura da Copa no Brasil.

Rebelo destacou que, além dos três estádios já entregues - Arena Fonte Nova, em Salvador; Mineirão, em Belo Horizonte; e Castelão, em Fortaleza, três estão com as obras em fase adiantada, pois vão sediar a Copa das Confederações, que ocorre em junho deste ano. São eles, o Maracanã, no Rio de Janeiro, com prazo de entrega para o final de abril; o Estádio Nacional de Brasília, que deve ser entregue em abril; e a Arena Pernambuco, no Recife, cujo prazo de entrega é maio.

Os demais estádios, de acordo com o ministro, devem ser concluídos até o mês de dezembro deste ano e estão com com mais de 50% das obras concluídas. "Nós temos, nos estádios, um cronograma seguro de entrega antecipada da infraestrutura fundamental para a Copa de 2014. As obras de mobilidade urbana também estão de acordo com o cronograma, quase todas elas previstas para 2013", disse.

Em São Paulo, o estádio Itaquerão tem 70% das obras concluídas e as intervenções viárias no entorno da arena entraram na segunda etapa. No cruzamento da Avenida Jacu Pêssego com a Nova Radial Leste, serão construídas alças viárias de ligação. Quando finalizada, essa obra vai facilitar o acesso à Marginal Tietê, à Rodovia Ayrton Senna e ao Rodoanel. "Hoje, começamos a nossa última grande obra", disse o governador Geraldo Alckmin.

Para a segunda etapa das obras, estão previstas também a construção de uma passarela, que fará a ligação da região norte do bairro de Itaquera com o futuro estádio, passando sobre os trilhos do trem e metrô.

Segundo o governo do estado, o custo das obras da segunda fase é R$ 61,4 milhões e o prazo para o término da construção de todo o sistema viário no entorno do estádio é março de 2014.

