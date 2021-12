Estacionamentos para jogos na Fonte Nova custarão R$ 20

Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) montou esquema especial para oferecer vagas de estacionamento aos torcedores que irão de carro aos jogos da Copa das Confederações. Haverá sete zonas para estacionar administradas pelo órgão, ao preço único de R$20.

Não serão aceitos cheques, cartões de crédito ou débito. Quem tiver ingresso poderá usar gratuitamente os ônibus expressos dos estacionamentos para a Arena Fonte Nova. Mas antes de embarcar vai ser preciso apresentar o ingresso da partida tanto na ida quanto na volta.

Os estacionamentos da Transalvador vão abrir às 8h, com fechamento diferenciado a depender do horário de cada partida. No jogo do dia 20, entre Uruguai e Nigéria, os estacionamentos fecham às 23h. Na partida entre Brasil e Itália, dia 22, e no jogo do dia 30 (disputa pelo 3º lugar), o horário de fechamento será 19h.

A Transalvador recomenda, em nota, que pessoas que não levem crianças e idosos devem usar ônibus ou táxis para ir à Fonte Nova. Os demais devem dar preferência aos estacionamentos administrados pelo órgão.

Zonas de estacionamento

Os sete estacionamentos públicos vão oferecer cerca de duas mil vagas. Serão utilizados espaços no Centro Médico Iguatemi, no final da Avenida Tancredo Neves, próximo à loja Tok Stok, embaixo do Viaduto Mamede Paes Mendonça, próximo ao Jornal A Tarde, nos fundos do Shopping Iguatemi e no pátio inferior do Detran.

No Vale do Canela, haverá vagas nos estacionamentos das escolas de Medicina e Administração da Ufba. Duas áreas de Zona Azul, nas proximidades do Suarez Trade - Iguatemi, e na rua da Conceição da Praia - Comércio e na Praça Irmãos Manoel Vitorino, serão destinadas para pessoas com deficiência.

