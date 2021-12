Esquema especial de transporte é montado para a Copa

Os torcedores de Salvador e os que tiverem na capital terão à disposição um esquema especial de transporte público durante os jogos da Copa das Confederações na Arena Fonte Nova. A cidade vai receber os jogos no dia 20 (Nigéria x Uruguai), dia 22 (Brasil x Itália) e no dia 30 (decisão do terceiro lugar).

Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), as estações da Lapa e Barroquinha não funcionarão nos dias das partidas e suas linhas terão seus itinerários circulares, de acordo com as interdições do anel de segurança da praça esportiva. Nos dias 20 e 22, os ônibus vão rodar com programação de feriado.

Nas linhas convencionais, o valor do transporte coletivo nos dias dos jogos permanecerá R$ 2,80. Somente os ônibus especiais terão um valor diferenciado: R$ 20 (linhas com o serviço shuttle). Os ônibus adaptados para pessoas com deficiência vão operar normalmente.

Como o entorno do estádio estará com acesso controlado por exigência da Fifa, a Transalvador recomenda que os torcedores cheguem ao local do jogo com antecedência. Mais informações através dos telefones (71) 2109-3641 e 2109-3685.

adblock ativo