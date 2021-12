Esperávamos apoio por ser sul-americanos, diz Suárez

Na primeira partida disputada pelo Uruguai na Arena Fonte Nova pela Copa das Confederações, os nossos 'hermanos' sul-americanos acabaram tendo a maioria da torcida baiana apoiando os nigerianos.

O fato surpreendeu o atacante Suárez, que participou da coletiva de imprensa no hotel Deville, no início da tarde desta sexta-feira, 28, em Salvador, ao lado do zagueiro Godín. Segundo o jogador uruguaio, o esperado seria um apoio maior dos brasileiros justamente pelo fato de ser uma equipe sul-americana enfrentando uma equipe africana.

"Sim, esperava apoio por ser sul-americano, me surpreendeu um pouco. Mas estamos aqui para fazer uma bonita partida de futebol e certamente é isso que eles (torcedores) terão no jogo contra a Itália, independente de quem apoiem".

Já em Salvador desde a noite da última quinta-feira, 27, o Uruguai treina ainda na tarde desta sexta-feira, 28, às 16 horas, no estádio de Pituaçu. A partida válida pelo terceiro lugar acontece no próximo domingo, 30, às 13 horas, na Arena Fonte Nova. Ainda há ingressos disponíveis para o jogo.

