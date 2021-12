Espanha x Rússia e Portugal x Uruguai nas oitavas de final da Copa

Em partidas com finais emocionantes e reviravoltas, Espanha e Portugal garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira, depois de empatarem respectivamente com Marrocos (2 a 2) e Irã (1 a 1) na última rodada do Grupo B.

Os ibéricos terminaram empatados com cinco pontos, mas a "Fúria" ficou com a liderança por conta do maior número de gols marcados. A Espanha enfrenta a anfitriã Rússia na próxima fase, enquanto os portugueses disputam a vaga nas quartas de final contra o Uruguai.

