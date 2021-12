Espanha x Chile é a esperança de Diego Costa

O atacante Diego Costa afirmou que o jogo contra o Chile na quarta-feira, 18, no Rio de Janeiro, pelo Grupo B da Copa do Mundo, é "a partida de nossa vida".

A Espanha foi humilhada na estreia do Mundial ao ser goleada por 5-1 pela Holanda e agora tem a obrigação de vencer Chile e Austrália para avançar às oitavas de final.

"Ninguém gosta de perder e muito menos desta forma, mas nós sabemos que não podemos abaixar a cabeça porque temos chances. Temos que aprender com as derrotas e pode servir de lição para que não aconteça outra vez", disse o jogador de 25 anos, nascido na cidade de Lagarto, Sergipe.

"Contra o Chile é a partida de nossa vida para continuarmos vivos na competição", completou, em uma declaração divulgada por um dos patrocinadores da Federação Espanhola.

Costa sofreu um pênalti no jogo contra a Holanda, convertido por Xabi Alonso aos 27 minutos do primeiro tempo, o que deixou a Espanha à frente no placar, mas a seleção de Louis Van Gaal conseguiu virar o resultado, que terminou com goleada.

Apesar da tensão, Diego Costa tentou manter o clima positivo.

"Estou muito feliz por meu primeiro Mundial. A estreia não aconteceu da maneira que eu queria, mas temos que ver as coisas boas. Temos chances. O bom da vida é que sempre há uma oportunidade, nós tempos que aproveitá-la e lutar até o fim", disse.

"Que as pessoas saibam que vou dar tudo por esta camisa. Se estamos todos juntos unidos, podemos seguir adiante e fazer o povo feliz como da outra vez", disse, em referência ao Mundial da África do Sul-2010, que a Espanha venceu depois de estrear com uma derrota para a Suíça (1-0).

