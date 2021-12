Espanha vive inferno em seus últimos dias no Brasil

"Eu penso em todos e os jogadores só pensam neles." Foi assim que o técnico Vicente del Bosque desabafou na manhã deste domingo, 22, em uma entrevista para TV Cuatro, da Espanha. A frase revela o estado de Ônimos de um time que chegou ao Brasil para defender seu título mundial e saiu eliminado já no segundo jogo, após duas derrotas, uma delas por goleada.



Os últimos dias de treinamento no Brasil não têm sido fáceis. A equipe continua baseada em Curitiba, concentração que escolheu para esta Copa. É lá que se despedirá da competição, numa partida que não vale nada, contra a Austrália, nesta segunda, 23. No sábado, 21, Del Bosque teve uma discussão pública com o meia Fàbregas ao pedir que ele entregasse o uniforme de titular para o volante Xabi Alonso.



Estrela do time na campanha vitoriosa na Eurocopa de 2012, Fàbregas pouco jogou nesta Copa e não escondeu sua insatisfação - deixou o campo de bicicleta. No mesmo treino, o zagueiro Piqué, que foi barrado na partida contra o Chile, entrou e logo saiu de campo. Após a derrota para o Chile, que definiu a desclassificação, Xabi Alonso disse que o time não soube manter a fome de vitória, e foi logo contestado pelo meia Iniesta e pelo atacante Diego Costa.



Ato contínuo, o lateral Arbeloa, que joga com Xabi Alonso no Real Madrid, saiu em defesa do companheiro: "Meu respeito e admiração por todos aqueles que preferem causar incômodo dizendo a verdade do que buscar admiração contando mentiras." Um dos principais pontos de questionamento aos espanhóis foi a estratégia de concentração: os jogadores ficaram trancados no CT do Atlético-PR, treinando em temperaturas mais baixas do que os dos locais onde jogaram (Salvador e Rio).



No sábado, a equipe mudou sua rotina e saiu para comer em uma churrascaria de Curitiba. A ressaca pós-desclassificação não atinge apenas a seleção espanhola. O meia Xavi aproveitou os dias da ressaca para anunciar a seus amigos que decidiu deixar o Barcelona -ele tem oferta do Qatar. Del Bosque também tem seu futuro indefinido na seleção espanhola. Ele diz que é preciso conversar com os dirigentes da federação, mas sinaliza que gostaria de continuar: "Tenho vontade e entusiasmo por fazer coisas".

