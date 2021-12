Espanha se impõe sobre Uruguai e vence na estreia

Com o status de atual campeã do mundo, a Espanha se impôs sobre o Uruguai em seu jogo de estreia na Copa das Confederações, na noite deste domingo, 16, na Arena Pernambuco, em Recife, e venceu por 2 a 1.

A Fúria abriu o placar logo aos 19 minutos, por intermédio de Pedro, que contou com desvio após ter arriscado um belo chute de fora da área. Aos 31, Soldado recebeu lançamento na grande área e, com um toque na saída de Muslera, ampliou o escore.

Na segunda etapa, o Uruguai adiantou a sua marcação e partiu em busca do empate, mas venceu o goleiro Casillas somente aos 43 minutos: Luis Suárez marcou um belo gol em cobrança de falta.

Com o triunfo, a Espanha soma os seus primeiros pontos no torneio e assume a liderança do Grupo B. Na tarde desta segunda-feira, 17, no Mineirão, em Belo Horizonte, Nigéria e Taiti fecham a primeira rodada.

Também neste domingo, a Itália venceu o Uruguai por 2 a 1 no Maracanã e chegou à segunda colocação do Grupo A. A Seleção Brasileira lidera a chave: no último sábado, 15, venceu o Japão por 3 a 0 em Brasília e abriu três gols de saldo.

