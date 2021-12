Espanha invicta há 3 anos e 29 jogos em competições oficiais

Ao derrotar a Itália nos pênaltis nesta quinta-feira, 27, em Fortaleza, pelas semifinais da Copa das Confederações, a seleção espanhola levou a 29 jogos sua invencibilidade em competições oficiais.

A última derrota foi para a Suíça (1-0), no dia 16 de junho de 2010, na estreia da Copa do Mundo da África do Sul, onde conquistando o título ao vencer a Holanda na final.

Levando em conta jogos amistosos, a Espanha não perde desde novembro de 2011, quando foi derrotada por 1 a 0 para a Inglaterra em Londres.

No último domingo, quando derrotou a Nigéria por 3 a 0 na última rodada da primeira fase da Copa das Confederações, a Fúria tinha batido o recorde da França, invicta em 27 jogos oficiais no final dos anos noventa.

A marca da Espanha pode chegar a 30 se derrotar o Brasil neste domingo no Maracanã, na final da Copa das Confederações.

