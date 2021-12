Espanha inclui Diego Costa em lista de 30 convocados

O técnico Vicente del Bosque anunciou nesta terça-feira, 13, uma pré-lista de 30 jogadores convocados para defender a Espanha na Copa do Mundo de 2014. Nesta listagem está presente o nome do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa. O goleador do Atlético de Madrid está entre os cinco atacantes incluídos pelo treinador no grupo espanhol, cuja lista definitiva para o Mundial será conhecida no próximo dia 25, sendo que ele ainda poderá fazer mudanças de nomes neste grupo até 2 de junho.

Em grande fase, Diego Costa deverá ser confirmado nesta listagem definitiva depois de ter sido alvo de disputa entre brasileiros e espanhóis pelo seu futebol. Felipão gostaria de poder contar com o atacante na seleção anfitriã da Copa, mas o atleta acabou optando por defender as cores da nação europeia.

Além de Diego Costa, Del Bosque chamou David Villa, também do Atlético de Madrid, Fernando Torres, do Chelsea, Álvaro Negredo, do Manchester City, e Fernando Llorente, da Juventus, como outras opções para o ataque da Espanha. O comandante acabou descartando deste grupo o atacante Roberto Soldado, do Tottenham.

Outra ausência que chamou a atenção na lista de Del Bosque foi a do lateral Arbeloa, do Real Madrid, que acabou de se recuperar de uma lesão e vinha sendo convocado com frequência antes de se machucar. O meio-campista Isco, outro atleta do Real, também ficou fora desta listagem divulgada nesta terça.

Outro nome de destaque desta pré-lista anunciada nesta terça por Del Bosque foi o meia Thiago Alcântara, do Bayern de Munique, filho do brasileiro Mazinho, tetracampeão mundial com o Brasil em 1994. Já o meio-campista Ander Iturraspe, do Athletic Bilbao, e os laterais Dani Carvajal, do Real Madrid, e Alberto Moreno, do Sevilla, foram novidades desta convocação.

Atual campeã mundial, a Espanha irá integrar o Grupo B da Copa e estreará no dia 13 de junho, contra a Holanda, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em seguida, os espanhóis enfrentarão o Chile, no dia 18, no Maracanã, antes de fecharem a primeira fase da competição diante da Austrália, no dia 23, na Arena da Baixada, em Curitiba.

