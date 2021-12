Espanha busca três pontos e confiança para De Gea contra Irã

A Espanha mede forças nesta quarta-feira, 20, com o Irã em Kazan buscando três pontos vitais para suas aspirações de passar às oitavas da Copa do do Mundo, após o empate com Portugal (3 a 3), e para dar um basta às críticas a David de Gea, apontado como culpado do tropeço na estreia.

"Amanhã David vai jogar. Tem toda minha confiança e não nos cansamos de dizer que está entre os três melhores goleiros do mundo", sustentou nesta terça o técnico Fernando Hierro.

As críticas e o debate sobre a confiabilidade do goleiro espanhol marcaram os dias prévios à partida contra o Irã, mas Hierro, chamado para tapar o buraco deixado pela demissão repentina de Julen Lopetegui, já deixou claro que De Gea será o goleiro da Espanha contra os iranianos.

"Somos uma família e não vamos abandonar um de nós", declarou Hierro, afirmando que "os jogadores precisam de confiança".

Carvajal é dúvida

Nas últimas horas, toda a equipe espanhola se encarregou de apoiar o goleiro, mandando mensagens de confiança antes desta partida inédita entre as duas seleções.

Mas, sem dúvida, quando os jogadores entrarem em campo na Arena Kazan, nesta quarta-feira, 20, De Gea terá consciência de que os holofotes estarão apontados para ele na crucial partida para a continuidade da Fúria na Copa do Mundo da Rússia.

Após o empate com Portugal, a Espanha enfrenta um Irã que lidera o Grupo B do Mundial, vindo de vitória na estreia sobre Marrocos (1 a 0) e que, com mais um triunfo, praticamente garante uma das duas vagas da chave nas oitavas de final.

Antes da partida em que o zagueiro Gerard Piqué completará 100 jogos com a camisa da Espanha, a única dúvida para Hierro parece ser o jogador que atuará pela lateral direita, onde poderia reaparecer o habitual titular Dani Caravajal, recuperado dos problemas musculares que o fizeram perder a estreia.

O jogador do Real Madrid vem treinando com o grupo desde domingo e parece estar pronto, mas o técnico da Espanha prefere esperar o treino em Kazan para tomar uma decisão final.

Os tropeços de Brasil diante da Suíça (1 a 1) e da Alemanha contra o México (0 a 1) ligaram o alerta na Fúria, que prega um discurso de humildade para enfrentar o Irã.

"Sempre sonhamos com o máximo e isso seria voltar a conquistar uma Copa do Mundo. Mas somos conscientes de que vai dar muito trabalho e além de sonhar longe, sonhamos perto, e isso significa que amanhã temos uma nova final", afirmou um reflexivo Andrés Iniesta.

"Se ganharmos, ficaremos bem no grupo e depois pensaremos no seguinte jogo. Mas primeiro está a final com o Irã", avaliou o ex-jogador do Barcelona.

'Copa do Universo'

Do outro lado do campo, os espanhóis encontrarão uma seleção iraniana confiante e que, após surpreender na primeira partida na Copa, acredita mais do que nunca na possibilidade de passar de fase.

"Se a partida contra Marrocos foi a final da Copa do Mundo para nós, o jogo com a Espanha será a final da Copa do Universo", afirmou o técnico do time persa, o português Carlos Queiroz.

O técnico lusitano, derrotado pela Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo da África do Sul-2010 quando treinava Portugal (1 a 0), buscará se vingar em Kazan.

Queiroz montou um Irã baseado na solidez defensiva para buscar suas oportunidades no contra-ataque. E tudo indica que a equipe seguirá fiel a este estilo diante da Espanha, armando uma fortaleza atrás para tentar aproveitar algum erro do adversário.

Seguindo esta estratégia, o Irã apostará todas as fichas novamente em sua maior estrela, o jovem atacante Sardar Azmoun, que na sexta-feira passada foi um verdadeiro pesadelo para a zaga marroquina, embora não tenha conseguido balançar as redes.

