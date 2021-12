Escolha de Messi como melhor da Copa foi erro, diz Blatter

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse nesta terça-feira, 28, que a entidade errou ao conceder a Bola de Ouro de melhor jogador da Copa do Mundo do Brasil ao argentino Lionel Messi.



"Considero que a decisão foi incorreta. Me surpreendeu quando recebi a escolha do comitê. Me disseram que analisaram só dez jogadores que participaram da final", disse Blatter à imprensa local.



O presidente da Fifa, que está em Moscou para a apresentação do logotipo do Mundial da Rússia em 2018, já manifestou em várias ocasiões que o goleiro campeão mundial, o alemão Manuel Neuer, era quem merecia o troféu de melhor da Copa.



Neuer não conquistou nenhum dos prêmios. A Bola de Prata ficou com o alemão Thomas Müller, segundo artilheiro da competição. O holandês Arjen Robben levou a Bola de Bronze.



Uma polêmica semelhante ocorreu no Mundial da África do Sul em 2010, quando a Fifa conceceu a Bola de Ouro ao uruguaio Diego Forlán. A entidade foi questionada por não escolher um jogador da campeã Espanha.



O mesmo ocorreu no Japão e Coreia do Sul, em 2002. O goleiro alemão Oliver Kahn acabou derrotado pelo Brasil na final, mas levou o prêmio de melhor jogador da Copa.



O fato se repetiu em 2006, quando Zidane também foi escolhido como o melhor do mundial mesmo ao ser derrotado pela Itália na decisão.

adblock ativo