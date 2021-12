"És meu campeão", consola namorada de David Luiz

A namorada de David Luiz, Sara Madeira, usou as redes sociais para consolar o zagueiro pela eliminação na Copa do Mundo após goleada da Alemanha. A portuguesa disse que, apesar da derrota, ele "És meu campeão". A jovem, que assistiu o jogo no Mineirão ao lado da família do atleta, também ressaltou a conquista pessoal de David Luiz, que virou um dos jogadores mais elogiados na Seleção Brasileira.

"Hoje não deu, meu amor... Mas, como mostraste com a tua atitude, louvaremos a Deus por todas as coisas. Porque Ele é o dono de tudo! O meu coração dói muito por saber o quanto ganhar esta copa era especial para ti. O quanto sonhaste com isso, o quanto te dedicaste, o quanto deste de ti para levares esse título para casa. Mas o título mais importante é teu: ganhaste o respeito e um carinho muito especial não só do teu povo, mas do mundo inteiro. O troféu dos troféus ja é teu: Jesus! E por isso és mais do que vencedor! Obrigada pelo teu exemplo, obrigada por cada alegria, por cada gesto, por cada oportunidade! És o meu campeão!!! OBRIGADA".

adblock ativo