Entorno do Maracanã tem reforço policial antes da Copa

A 37 dias da Copa do Mundo, o policiamento segue reforçado no entorno do estádio do Maracanã (zona norte), palco da final e de jogos de todas as fases da competição. Na manhã desta terça-feira, 6, havia seis carros da Polícia Militar (PM), dos quais um do Batalhão de Choque), e dois da Guarda Municipal estacionados nas imediações do Maracanã.

Também há viaturas do BPChoque em frente à estação do metrô São Cristóvão e na Praça da Bandeira, pontos próximos ao estádio.

Na última sexta-feira, 2, a Secretaria de Segurança do Estado do Rio anunciou que colocaria nas ruas mais 2.000 PMs, a partir desta segunda-feira, 5, antecipando a entrada em vigor do esquema de segurança da Copa.

O esquema, que seria implementado só durante o Mundial, foi adiantado porque o Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou números que mostram o aumento da violência no Estado no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2013.

