Enquete: qual o jogador mais gato da Copa do Mundo?

Quem não é assim tão fã de futebol pode se interessar pela Copa do Mundo por conta dos bonitões que estão chegando no Brasil junto com suas seleções. Até a semana que vem, serão 32 no Brasil, contando com a Seleção Brasileira, cada uma com 23 atletas.

Um dos preferidos é o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, que ainda não entrou em campo para os amistosos da equipe portuguesa. Gerard Piqué, marido de Shakira, também é um dos queridinhos da Copa. Outros nomes, como o hermano Sergio Agüero e o brasileiríssimo Marcelo também são lembrados quando o assunto é beleza em campo.

Mas, além dos favoritos, vale a pena dar uma conferida nos times que não têm tanta tradição no futebol e ver o que os jogadores têm a oferecer.

>>E você, já escolheu o jogador mais gato da Copa do Mundo no Brasil? Vote na enquete abaixo e participe!

