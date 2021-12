Enquete: o que você espera da Seleção de Felipão

O técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, divulgou na manhã desta terça-feira, 14, a lista de jogadores convocados para a Copa das Confederações.

E o treinador da Seleção Canarinho fez pouco caso da polêmica em torno de Ronaldinho Gaúcho e de Kaká: o treinador contrariou a maioria das previsões e não convocou nenhum dos dois.

A grande novidade da lista foi a presença do nome do atacante Bernard, do Atlético-MG. Também jogador do galo, o zagueiro Réver ganhou disputa com Dedé e ficou com a vaga que sobrava para a defesa.

Como apostas de Felipão, também figuram na lista Dante e Luis Gustavo, do Bayern de Munique, e Leandro Damião, do Internacional. Além de Ronaldinho e de Kaká, também foram preteridos o volante Ramires, o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Oswaldo.

