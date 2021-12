Encerramento da Copa terá Alexandre Pires e Santana

A Fifa revelou nesta sexta-feira os artistas que serão as atrações musicais da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo deste ano, realizada no Brasil. O País será representado pelo cantor Alexandre Pires, que terá a companhia do mexicano Carlos Santana, do haitiano Wyclef Jean e do DJ sueco Avicii para cantar o hino oficial do Mundial, chamado "Dar um Jeito (We Will Find A Way)", no evento.

"É ótimo ver outro impressionante time de artistas se juntar ao programa musical oficial da Copa do Mundo da Fifa", disse o diretor de marketing da entidade, Thierry Weil. "A Fifa e a Sony estão trabalhando forte para produzir um álbum que dê vida aos sons do Brasil por meio de várias faixas criativas. Santana, Wyclef, Avicii e Alexandre Pires são verdadeiros ícones da música e é uma emoção tê-los como parte da cerimônia de encerramento do Mundial."

Os quatro artistas se apresentarão no Maracanã no dia 13 de julho, logo após a final da Copa do Mundo. A canção que será interpretada por eles será produzida por uma equipe liderada por Ash Pournouri, produtor indicado ao Grammy em duas oportunidades.

Hino oficial da Copa, "Dar um Jeito (We Will Find A Way)" é a quarta canção a integrar o CD do Mundial. Anteriormente, a Fifa já havia confirmado a música oficial da competição, "We Are One (Ole Ola)", que será interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte, a canção vencedora do concurso SuperSong, "Vida", na voz de Ricky Martin, e o hino do mascote Fuleco, lançado em 2012 por Arlindo Cruz.

Grande nome do rock mundial, o guitarrista e compositor Carlos Santana falou sobre a oportunidade. "Eu e os meus irmãos Wyclef, Avicii e Alexandre Pires estamos ansiosos para tocar no Rio de Janeiro em julho e compartilhar essa mensagem de luz e esperança no palco da Copa do Mundo."

