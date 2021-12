Embalada, Alemanha enfrenta Gana em Fortaleza

Cotada como uma das favoritas ao título da Copa-2014, a Alemanha tenta se firmar como protagonista neste sábado, contra Gana, pela segunda rodada do Grupo G da Copa 2014. A partida acontece às 16h, no estádio do Castelão, em Fortaleza.

Embalada pela goleada por 4 a 0 sobre Portugal na estreia, a Alemanha só precisa vencer a equipe africana para ir às oitavas de final. O técnico Joachim Löw deve manter a mesma equipe que bateu os portugueses em Salvador.

"Não será fácil porque os ganeses precisam de qualquer jeito ganhar os três pontos", declarou Mario Götze, jovem astro do Bayern de Munique. "Precisaremos trabalhar duro. Mas podemos entrar com confiança", completou.

A única dúvida para a partida é o zagueiro Hummels, que se recupera de contusão na coxa direita. Porém, o possível desfalque não chega a preocupar a equipe. "O foco é no desempenho da equipe na Copa do Mundo. Vamos tentar passar de forma bem sucedida na fase de grupos", afirmou o zagueiro Mertesacker. Aos ganeses, apenas a vitória interessa.

Na estreia, o time africano jogou bem, mas acabou derrotado pelos EUA por 2 a 1 em Natal. Uma nova derrota na capital cearense praticamente eliminará a seleção de Gana.

